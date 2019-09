Delta double ses vols entre Paris et Boston

Article publié le 26 septembre 2019 par David Dagouret

La compagnie américaine lancera un second vol quotidien dès l'été 2020.

Delta Air Lines développera son réseau en France l’année prochaine avec le lancement d’un nouveau vol saisonnier entre Paris et Boston. La nouvelle liaison double la fréquence de Delta sur cette même ligne. En association avec ses partenaires Air France et KLM, la compagnie proposera à ses clients un choix de cinq vols quotidiens entre les deux villes l’été prochain.



À compter du 22 mai 2020, la nouvelle liaison portera le nombre total des vols de Delta entre Paris et les États-Unis à 15 par jour vers 11 destinations. La compagnie dessert également New-York-JFK au départ de Nice entre avril et octobre. En partenariat avec Air France-KLM, les deux compagnies proposent 39 vols quotidiens entre la France et les États-Unis. Delta utilisera son appareil Boeing 767-300 sur le vol Paris-Boston, ce dernier étant équipé de 25 sièges inclinables en Delta One, 29 sièges en Delta Comfort+ et 171 sièges en Main Cabin.



Roberto Ioratti, vice-président Transatlantique de Delta a déclaré : "En tant que l’un de nos plus grands marchés européens, nous continuons de nous concentrer sur la France et de fournir plus d’options de voyage vers les États-Unis. Nous sommes fiers d’être le plus grand transporteur transatlantique et notre objectif est d’offrir à nos clients la meilleure expérience aux côtés de nos partenaires locaux."



La compagnie a quasiment doublé ses départs quotidiens au départ de Boston, son nouveau hub depuis 2015. Delta dessert plus de 50 destinations depuis l’aéroport Logan International, offrant à ses clients des vols vers jusqu’à 18 destinations internationales, en association avec ses partenaires.



La nouvelle liaison Paris-Boston sera opérée comme suit :

DL227 Paris 15h40 - Boston 17h30

DL226 boston 23h40 - Paris 12h40

