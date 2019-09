Egyptair reçoit son premier Airbus A220

Article publié le 6 septembre 2019 par David Dagouret

Le 06 septembre 2019, la compagnie a pris livraison de son premier Airbus A220.

Egyptair a réceptionné son premier Airbus A220. Il s'agit du premier de ses 12 Airbus A220-300 en commande, devenant ainsi le premier opérateur de l'A220 basé dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord et le sixième opérateur mondial.

Cette compagnie aérienne basée au Caire prévoit d'exploiter l'appareil sur des lignes en provenance et à destination de son principal port d’attache égyptien au Caire, au cours des prochains jours.

Des représentants de la compagnie et des dirigeants de la société en commandite Airbus Canada ont célébré la livraison de cet appareil sur la chaîne d'assemblage final de l'A220 à Mirabel.

Ahmad Adel, Président et CEO d’Egyptair a déclaré : "Nous sommes fiers d'accueillir notre tout premier A220 et d'être la première compagnie de la région Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord à prendre livraison et à lancer les opérations commerciales de l'A220 - l'avion le plus innovant et le plus technologiquement avancé au monde. Les avions de ligne A220 d'Airbus font partie intégrante de la mise en œuvre de la stratégie de développement commercial Horizon 2025 d'Egyptair et du plan d'optimisation de sa flotte."

Philippe Balducchi, PDG de la Société en commandite Airbus Canada et Chef de pays pour le Canada, Airbus a déclaré : "Nous sommes ravis d’accueillir Egyptair au sein de la famille grandissante des opérateurs A220 et sommes impatients de voir leurs passagers profiter de l’expérience de voyage à bord de la cabine lumineuse, spacieuse et moderne de l’A220. Le nouvel A220-300 d'Egyptair est aménagé en configuration bi-classe dotée de 140 sièges, dont 15 sièges en classe Premium Economy et 125 sièges en classe économique, offrant à chaque passager un niveau supérieur de confort et d'espace."





