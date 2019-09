Finnair signe un partenariat avec LATAM

Article publié le 20 septembre 2019 par David Dagouret

Le 11 septembre dernier, la compagnie finlandaise a signé un partage de code avec la compagnie sud-américaine.

Finnair et LATAM Airlines ont annoncé avec signé un accord de codeshare permettant aux passagers de Finnair de rejoindre 2 nouvelles destinations vers l’Amérique latine à compter du 1er octobre 2019.

Cet accord concerne les liaisons entre Helsinki et les 2 hubs de LATAM à Sao Paulo (GRU) au Brésil, et à Santiago (SCL) au Chili. Ce nouvel accord ajoute donc 2 nouvelles destinations au réseau Finnair, les premières vers le continent Sud-Américain.

De plus, le code LA de LATAM sera apposé sur les vols Finnair depuis Helsinki (HEL) vers Paris (CDG) et plusieurs autres destinations populaires en Europe : Londres (LHR), Madrid (MAD), Barcelone (BCN) et Milan (MXP).

Philip Lewin, Head of Partnerships and Alliances chez Finnair, a déclaré : "Nous sommes ravis de pouvoir offrir ces nouvelles destinations à nos clients. Nous invitons également les clients de LATAM à explorer tout ce que Helsinki et Finnair ont à offrir."

Soledad Berrios, Director of Strategic Alliances chez LATAM Airlines Group, a déclaré : "Dans le cadre de notre engagement à relier l'Amérique latine au reste du monde, ce nouvel accord permettra à nos passagers d'accéder plus facilement aux destinations à fort potentiel en Finlande via Helsinki. Nous nous réjouissons également d'accueillir les clients de Finnair à bord de nos avions et de leur offrir la chance de vivre l’expérience de notre légendaire hospitalité latino-américaine."





