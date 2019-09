French bee lance une liaison vers New York

Article publié le 13 septembre 2019 par David Dagouret

La compagnie du groupe Dubreuil lancera une liaison vers New York à partir du 10 juin 2020.

French bee, compagnie low-cost du groupe Dubreuil, a annoncé l'ouverture d'une liaison à destination de New York. Dès le 10 juin 2020, la compagnie française opérera un vol quotidien entre les aéroports Paris-Orly 4 et Newark Liberty International.



L'ensemble des vols seront effectués aux horaires suivants (en heure locale) :

Départ d'Orly 4 à 14h00 - arrivée à Newark à 16h15

Départ de Newark à 18h15 - arrivée à Orly à 07h30 le lendemain

Sophie Hocquez, Directrice Commerciale de French bee a déclaré : "Dans nos A350, les passagers ne sont soumis qu'à une pression équivalente à un séjour à 1800 mètres d'altitudes, soit l'équivalent d'un voyage à Val d'Isère. Le mal d'altitude en avion, c'est fini ! Par ailleurs, la cabine ultra-spacieuse et l'inclinaison des parois diminuent la sensation d'évoluer dans un espace clos. Nous avons ainsi récolté d'excellents retours de nos clients qui témoignent d'une sensation de fatigue moins importante qu'avec d'autres appareils. Avec French bee, vous êtes prêts à profiter de votre séjour dès que vous posez le pied au sol !"



Marc Rochet, Président de French bee, déclare : "Après une année couronnée de succès sur San Francisco et la Polynésie française, ouvrir une deuxième destination nord-américaine permet d'asseoir le positionnement de French bee en tant que transporteur low fare incontournable entre la France et les Etats-Unis. New York et Paris accueillent chaque année des millions de touristes français et américains. Nos appareils de dernière génération leur apporteront confort et qualité de voyage à un prix accessible."





