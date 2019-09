KLM commande deux Boeing 777

Article publié le 3 septembre 2019 par David Dagouret

La compagnie des Pays-Bas a passé commande pour deux nouveaux B777-300ER.

KLM a annoncé avoir passé une commande auprès du constructeur américain pour deux nouveaux Boeing 777-300ER. La commande qui a été signé, le 02 septembre, est estimé à près de 750 millions de dollars au prix catalogue.

Ihssane Mounir, vice-président directeur Vente et Marketing chez Boeing, a déclaré : "KLM est l’un des principaux opérateurs de réseaux dans le monde et un pionnier de l’aviation. Nous sommes ravis que la compagnie ait à nouveau choisi le Boeing 777-300ER pour renforcer sa flotte long-courrier à l’avenir. L’intérêt soutenu de KLM pour les 777-300ER témoigne de son attrait durable et de sa valeur, grâce à ses caractéristiques économiques exceptionnelles, à ses performances supérieures et à sa popularité parmi les passagers."

