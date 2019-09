Korean Air renforce sa présence en Asie et Océanie

Article publié le 26 septembre 2019 par David Dagouret

Pour la saison hivernal, la compagnie coréenne a annoncé l'ajout de ligne vers Chiang Mai, Denpasar et Brisbane.

Korean Air a annoncé le renforcement de ses lignes à destination de l’Asie du sud-est et de l’Océanie pour la saison hivernale. Ainsi, la compagnie ajoutera ainsi 4 nouvelles rotations hebdomadaires au départ de Séoul Incheon vers Chiang Mai et Denpasar, pour arriver à un total de 11 vols par semaine sur les 2 destinations. En Océanie, la fréquence de la liaison Incheon-Brisbane sera elle aussi augmentée et passera de 5 à 7 vols par semaine.



La compagnie souhaite également renforcer la fréquence de certaines de ses lignes domestiques. Une nouvelle liaison entre Pohang et Jeju sera ainsi lancée à raison de 7 vols par semaine, et le vol Ulsan-Jeju sera opéré 7 fois par semaine, contre 5 fois par semaine auparavant.



Ces nouvelles liaisons permettent aux voyageurs au départ de Paris de profiter de correspondances optimisées à l’aéroport International d’Incheon, le hub de la compagnie coréenne.



Les prix proposés par Korean Air aux voyageurs de Paris pour des vols jusqu’en juin 2020 sont les suivants :

Paris-CDG – Denpasar à partir de 707€ AR

Paris-CDG – Brisbane à partir de 910€ AR

Korean Air prévoit également de renforcer son réseau vers la Chine avec de nouvelles lignes annoncées prochainement. La compagnie a aussi annoncé la réduction de certaines liaisons vers le Japon, due à une demande en baisse suite aux tensions entre le Japon et la Corée du Sud.

