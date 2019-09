Le premier Airbus A350 d'Air France est arrivé à Paris (photos)

Article publié le 28 septembre 2019 par David Dagouret

L'appareil est arrivé à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, hier dans la soirée.

Après la cérémonie officielle qui s'est déroulée au centre de livraison d'Airbus à Toulouse, le premier Airbus A350-900 de la compagnie Air France s'est envolé en direction de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle.

Après un vol d'environ une heure l'appareil, qui transportait de nombreux invités, a atterri sur la piste 26 droite de l'aéroport parisien. L'A350 d'Air France s'est ensuite rendu devant le siège de la compagnie où de nombreux employés s'étaient massés pour accueillir l'avion.

L'avion a d'ailleurs été baptisé par les pompiers de l'aéroport avec le traditionnel "water salute". L'avion s'est ensuite dirigé vers le terminal 2E où encore une fois de nombreuses personnes s'étaient réunies célébrer la première arrivée de cet aéronef.

Chose inhabituelle, l'A350 Air France a reçu un second "water salute" juste devant la passerelle d'arrivée du terminal. Les passagers une fois sortis, ont tous été conviés à une cérémonie à l'intérieur du terminal où Anne Rigail, directrice d'Air France et Ben Smith, directeur du groupe Air France-KLM ont pris la parole.

Anne Rigail, Directrice générale d'Air France a déclaré : "L'arrivée d'un nouvel appareil est toujours un moment unique et chargé d'émotions dans la vie d'une compagnie aérienne. Aux côtés de tous les salariés d'Air France, nous sommes très fiers d'accueillir l'Airbus A350, un des appareils long-courriers les plus performants au monde, sur les plans environnemental, économique et opérationnel. À compter du 7 octobre, ce sont nos clients qui pourront découvrir le meilleur confort et service à bord de ces nouvelles cabines. L'arrivée de ce premier A350 est une nouvelle étape dans la modernisation de la flotte d'Air France. En 5 ans, c'est plus de la moitié de la flotte d'Air France qui sera composée d'avions de nouvelle génération !"





Comme indiqué dans notre article de la cérémonie à Toulouse (voir actualité) , dès le 7 octobre, l'350 se rendra à Abidjan, via Bamako, afin de finaliser la formation des pilotes. Après la réception du deuxième puis du troisième avion, Air France les déploiera sur Toronto et Le Caire ; plus tard, c'est Séoul et Bangkok qui recevront la visite de l'A350 d'Air France.

