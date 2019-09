LEVEL s’associe à Lime

Article publié le 17 septembre 2019 par David Dagouret

Lime est l’un des leaders du secteur des réservations de groupe, et collabore déjà avec d’autres compagnies du groupe IAG.

LEVEL a annoncé la mise en place d’un partenariat stratégique avec Lime, pour la gestion des réservations de groupe sur les vols de la compagnie aérienne. La plateforme de Lime permet aux professionnels du tourisme d’effectuer des réservations de groupe sur le réseau long-courrier de LEVEL France. À ce jour, les destinations concernées sont la Guadeloupe, la Martinique, New York, Las Vegas et Montréal. LEVEL entend également étendre le déploiement de cette technologie aux autres destinations et marchés de son réseau.



De plus, Lime dispose d’une équipe d’assistance dédiée dont les compétences linguistiques sont adaptées aux destinations desservies par LEVEL France.

Lime collabore déjà avec d’autres compagnies du groupe IAG telles que British Airways et Iberia.

Aurelius Noell, Directeur commercial chez LEVEL a déclaré : "Lorsqu’ils achètent des billets pour un groupe, nos partenaires recherchent une solution de réservation simple, efficace et assistée. Nous allons ainsi pouvoir bénéficier de l’expertise de Lime en la matière et avons hâte de découvrir les avantages que cette expérience d’achat enrichie apportera à nos partenaires commerciaux français, ainsi qu’à ceux de nos autres marchés lors des futurs déploiements prévus avec Lime."

Matt Darlington, Directeur commercial de Lime a déclaré : "Nous sommes fiers que, grâce à notre compréhension approfondie de leurs ambitions et de leurs défis, LEVEL nous ait choisi pour participer au renforcement de sa stratégie commerciale. À travers une phase de développement des services, nous nous efforçons d’éliminer les difficultés qu’engendre l’organisation des réservations de groupe pour les compagnies aériennes, mais aussi pour leurs clients. Nous commençons donc par le marché français, et sommes impatients de pouvoir soutenir le déploiement sur les autres marchés où LEVEL est présent."





