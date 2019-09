Qatar Airways lance des vols directs vers Osaka au Japon

Article publié le 24 septembre 2019 par David Dagouret

A partir du 06 avril 2020, la compagnie qatarie lancera ce nouveau vol en Airbus A350-900.

Qatar Airways a annoncé qu’elle desservira la ville d’Osaka, au Japon, à partir du 6 avril 2020. Osaka sera le troisième aéroport desservi par la compagnie dans le pays. Qatar Airways a lancé ses premiers vols depuis l'Aéroport International Hamad à Doha (HIA) vers Tokyo Narita en 2010 puis a ouvert une deuxième ligne vers Tokyo Haneda en 2014.

Ce nouveau vol à destination d’Osaka sera opéré en Airbus A350-900 configuré en bi-classe dont 36 sièges en Classe Affaires et 247 sièges en Classe Economique. La compagnie proposera d’abord cinq vols par semaine puis la liaison deviendra quotidienne à partir du 23 juin 2020.

M. Akbar Al Baker, Directeur Général du Groupe Qatar Airways, a déclaré : "Nous sommes sincèrement ravis d'offrir notre service d’excellence à Osaka et d’ajouter cette destination japonaise prisée à notre réseau mondial. Osaka est une région majeure, et l’ouverture d’une ligne vers cette ville cosmopolite nous permettra d'offrir un voyage fluide et agréable à tous nos passagers en correspondance sur notre vaste réseau de plus de 160 destinations dans le monde."+

Les horaires des vols seront les suivants :

(QR 802) Départ de Doha à 02h10 – Arrivée à Osaka à 17h50

(QR 803) Départ de Osaka à 23h30 – Arrivée à Doha à 04h50 (J+1)

