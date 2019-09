Ryanair lance une ligne entre Lille et Toulouse

Article publié le 5 septembre 2019 par David Dagouret

Le 03 septembre, la compagnie low-cost a lancé sa nouvelle ligne.

Ryanair a lance, le 3 septembre dernier, une nouvelle liaison entre Lille et Toulouse. Cette ligne sera opérée à raison d'un vol quotidien dans le cadre du programme d'hiver 2019. Dès le 2 octobre prochain, précisons que la compagnie irlandaise lancera également une ligne entre Lille et Bordeaux.

Yann Delomez de Ryanair a déclaré : "Ryanair est ravie de célébrer le lancement de cette nouvelle ligne entre Lille et Toulouse. Les clients Lillois et les visiteurs peuvent désormais réserver leurs vols sur trois lignes domestiques vers Toulouse, Bordeaux et Marseille jusqu’en mars 2020.

Pour célébrer, nous avons lancé une offre spéciale sur ses lignes domestiques en France avec des tarifs à partir de 14,99 €, pour voyager entre septembre et novembre 2019, et disponibles à la réservation jusqu’à jeudi minuit (5 septembre), uniquement sur Ryanair.com. Étant donné que ces tarifs bas incroyables seront rapidement happés, nous invitons les clients à se connecter dès aujourd’hui sur www.ryanair.com afin d’en profiter. "





