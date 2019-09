Tunisair Express achète trois ATR

Article publié le 6 septembre 2019 par David Dagouret

La compagnie tunisienne passe une commande de trois ATR 72-600.

Tunisair Express et ATR ont signé une commande ferme portant sur l'acquisition de trois ATR 72-600. Ces appareils permettront à Tunisair Express de renouveler sa flotte régionale.

Yosr Chouari, Directrice Générale de Tunisair Express, a déclaré : "Depuis le début des années 1990, nous avons noué des liens solides et durables avec ATR et nous sommes heureux d'intégrer le tout nouvel ATR 72-600 à notre flotte grâce au soutien du gouvernement tunisien et de notre société mère Tunisair. Lorsque nous avons établi notre stratégie de renouvellement de flotte, l’ATR s’est imposé comme le meilleur choix pour notre réseau régional, grâce à sa rentabilité et ses performances éco-responsables hors pair. Nous sommes convaincus que nos passagers apprécieront sa cabine moderne et spacieuse, notamment ses sièges – les plus larges du marché, et la nouvelle technologie de pointe Cabinstream™, qui leur offrira une expérience exceptionnelle à bord."

Stefano Bortoli, Président exécutif d’ATR, a déclaré : "La décision de Tunisair Express d’acquérir trois nouveaux ATR 72-600 est une nouvelle marque de soutien pour notre produit, qui confirme l’intérêt de notre politique de développement continu. Grâce à son taux de fiabilité de 99,7 %, ses performances parfaitement adaptées pour les opérations envisagées par Tunisair Express et son efficacité par temps chaud, l’ATR est l’appareil idéal pour continuer à fournir une connectivité indispensable partout en Tunisie et au-delà de ses frontières."





