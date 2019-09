Turkish Airlines lance des vols directs vers Hanoï et Hô Chi Minh-ville

Article publié le 18 septembre 2019 par David Dagouret

La compagnie turque a annoncé le lancement de ses deux liaisons en vol depuis le 11 septembre dernier.

Turkish Airlines a annoncé l'ouverture de deux nouvelles lignes directes à destinations de Hanoï et Hô Chi Minh-ville au Vietnam.

Auparavant, ces deux villes étaient desservies via le hub d’Istanbul et une autre correspondance. Depuis le 11 septembre 2019, les vols sont opérés avec des liaisons directes via notre hub d’Istanbul « Istanbul (IST) - Ho Chi Minh Ville (SGN) - Istanbul (IST) » et « Istanbul (IST) - Hanoï (HAN) - Istanbul (IST) ».

La compagnie nationale turque assure des vols quotidiens vers Hô Chi Minh et six jours par semaine (sauf le dimanche) vers Hanoi qui à partir d’avril 2020 deviendront quotidiens également.

Liens commerciaux

Sur le même sujet