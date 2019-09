Volotea ouvre une base à Lyon

Article publié le 23 septembre 2019 par David Dagouret

Le 19 septembre dernier, la compagnie espagnole a annoncé l'installation d'une nouvelle base française à Lyon-Saint Exupéry.

Volotea a annoncé qu'elle allait ouvrir une nouvelle base à l'aéroport de Lyon-Saint Exupéry. Il s'agit de la 6e base française. Volotea est arrivé sur le tarmac lyonnais en avril 2018 avec l'ouverture de quatre lignes vers Palerme, Palma de Majorque, Alicante et Cagliari.

En 2019, la compagnie espagnole a ouvert quatre nouvelles lignes vers Valence, Prague, Split et Dubrovnik. Dès le 18 octobre prochain, une nouvelle liaison vers Venise sera lancée.

Ainsi, sur la période de juin à août 2019, Volotea a transporté 54 000 passagers avec 95% de taux de remplissage, et un taux de recommandation 83.8% et pour ces raisons la compagnie aérienne a décidé d’ouvrir en 2020 une nouvelle base à Lyon.

Pour Tanguy BERTOLUS, Président du Directoire de Lyon Aéroport a déclaré : "Lyon Aéroport bénéficie de l’expertise de VINCI Airports pour attirer à Lyon les compagnies aériennes à fort potentiel. Nous avons de grandes ambitions avec VOLOTEA qui offre un relais de croissance très important pour Lyon. L’ouverture de sa base est un cap important pour la compagnie aérienne comme pour l’aéroport, nous sommes très heureux de le passer avec VOLOTEA que nous connaissons bien dans le réseau VINCI Airports pour ses qualités opérationnelles et commerciales. Toutes nos équipes sont mobilisées pour accompagner ce développement et travaillent en étroite et constructive collaboration avec la compagnie afin d’atteindre à terme un niveau de croissance équivalent à celui de Volotea à Nantes."

Pour Pierfrancesco CARINO, Directeur des Ventes de Volotea a déclaré : "Nous sommes fiers d’annoncer le lancement de notre nouvelle base à Lyon alors que nous souhaitons renforcer notre offre et notre présence dans cette ville. Cette année nous avons augmenté notre capacité de 177 %, ajoutant également 5 nouvelles destinations nous sommes donc très heureux de l’excellent accueil réservé à Volotea. Nous sommes heureux de contribuer au développement économique de Lyon et à la création d’emplois locaux. C’est maintenant un grand projet qui est rendu possible grâce à l’excellente coopération avec VINCI Airports et Lyon Aéroport, nos partenaires pour accompagner le développement prévu à Lyon."





