Vueling célèbre son 2 millionième passagers à Nantes

20 septembre 2019

Le 12 septembre dernier la compagnie espagnole a accueilli son 2 millionième passager à l'aéroport de Nantes Atlantique.

Vueling Airlines a accueilli, le 12 septembre dernier son deux millionième passager, au départ de l’aéroport Nantes Atlantique. Pour célébrer cet événement, Sylvain Floc, originaire de Rennes, a remporté un vol aller-retour gratuit pour 2 personnes, à choisir parmi les destinations desservies par Vueling Airlines au départ de Nantes Atlantique, ainsi qu’un stationnement gratuit à l’aéroport pendant ce voyage, offert par VINCI Airports.

Charlotte Dumesnil, directrice générale France de la compagnie aérienne a déclaré : "Nous sommes très fiers d’avoir déjà transporté 2 millions de passagers au départ de Nantes. Et l’aventure continue puisque nous offrons à nos voyageurs nantais toujours plus de choix dans leur séjour à l’étranger. Pour cette saison estivale les Nantais ont pu emprunter l’une de nos 8 routes directes vers l’Italie et l’Espagne, ou alors s’envoler vers l’une de nos 120 destinations grâce à nos vols en correspondance, via nos hubs de Barcelone et de Rome."

Cyril Girot, directeur de l’aéroport Nantes Atlantique – VINCI Airports, a déclaré : "Vueling Airlines opère dans 6 aéroports VINCI Airports, en France et au Portugal, dont Nantes Atlantique depuis 2011. Pour la compagnie espagnole, l’aéroport Nantes Atlantique représente le 1er aéroport régional français (après Paris), en termes de nombre de destinations proposées et de passagers transportés. Le réseau Vueling Airlines, composé de 8 lignes directes, contribue pleinement à l’ouverture de notre territoire et au dynamisme économique et touristique local."





