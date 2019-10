Air Austral commande des Airbus A220

Article publié le 14 octobre 2019 par David Dagouret

La compagnie basée à l'île de la Réunion a annoncé, aujourd'hui, une commande de trois A220.

Air Austral et Airbus ont signé un contrat portant sur une commande ferme de trois Airbus A220 pour la compagnie aérienne. Avec cette commande, Air Austral, devient le premier client de l'Airbus A220 de la région de l'océan indien.

La compagnie basée à l'île de la Réunion a choisi l'Airbus A220-300 avec une configuration de 132 sièges dans le cadre de du renouvellement de sa flotte moyen et court courrier comme l'a indiqué Marie Joseph Malé, Président Directeur Général d'Air Austral. Il a également précisé : "Ces appareils de nouvelle génération rejoindront la compagnie à partir de fin 2020,

dans le but d’homogénéiser une partie de sa flotte et de renforcer ainsi la robustesse de son exploitation. Les performances économiques et opérationnelles de l'A220 nous permettent d'envisager le développement de notre réseau régional depuis notre base principale - La Réunion, de façon efficiente et raisonnée. Cette configuration de 132 sièges, plus flexible, nous permettra en effet d'aborder une politique de renforcement de nos fréquences tout en proposant davantage de confort à nos clients et à nos équipages."

Christopher Buckley, Executive Vice-President Commercial d’Airbus a déclaré : "Grâce à sa performance inégalée et sa souplesse opérationnelle, l'A220 est l'avion idéal qui permettra à Air Austral de renforcer ses lignes entre l'île de la Réunion et ses voisins dans l'Océan Indien, et de relier l'île à des destinations plus éloignées. Les compagnies du monde entier reconnaissent la rentabilité de l'A220 et c'est un grand honneur de voir Air Austral devenir le premier opérateur de l’A220 dans la région."





