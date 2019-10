Air Canada ajoute une nouvelle fréquence à sa ligne saisonnière Marseille-Montréal

Article publié le 8 octobre 2019 par David Dagouret

La compagnie canadienne a annoncé le renouvellement de sa ligne pour la saison estivale 2020 avec l'ajout d'un vol hebdomadaire.

Air Canada a annoncé qu’elle renouvelait sa ligne Marseille-Montréal pour la saison estivale 2020. Une quatrième fréquence hebdomadaire sera ajoutée à cette ligne qui rencontre un franc succès depuis son ouverture.

Pour la saison estivale 2020, Air Canada proposera donc jusqu’à quatre vols par semaine. Le vol AC1962 décollera de Marseille à 12h05 pour atterrir à Montréal à 14h25. Le vol retour quittera Montréal à 21h15 pour atterrir à Marseille à 10h35. Les vols seront opérés par un B767-300 Air Canada Rouge.

Jean-François Raudin, Directeur Général France d’Air Canada, a déclaré : "Nous sommes ravis de pouvoir offrir une fréquence supplémentaire à nos passagers sur la ligne directe Marseille-Montréal. C’est une liaison qui rencontre beaucoup de succès et il nous paraissait donc important d’augmenter notre service. Les cabines de notre B767-300 continueront d’assurer un voyage confortable et agréable aux voyageurs."

Julien Boullay, Directeur Commercial et Marketing, Aéroport Marseille Provence : "Nous sommes heureux qu’Air Canada poursuive sa croissance et qu’Aéroport Marseille Provence bénéficie de son fort développement en Europe. Avec plus de 70 000 passagers ayant emprunté la ligne depuis son ouverture il y a 3 ans, cette 4ème fréquence est une confirmation de l’intérêt des voyageurs affaires et loisirs pour cette ligne."





