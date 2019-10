Air Caraïbes reçoit un nouvel A330

Article publié le 9 octobre 2019 par David Dagouret

La compagnie française a annoncé l'entrée dans sa flotte d'un nouvel Airbus A330-200.

Air Caraïbes a annoncé l’entrée dans sa flotte d’un nouvel Airbus A330-200 en propriété et le renforcement de son programme de vols transatlantiques à partir du 10 décembre, afin de répondre à la demande actuelle de fortes affluences hivernales 2019-2020 entre la Métropole et les Caraïbes.

Air Caraïbes exploitera cet A330-200 supplémentaire, équipé de 282 sièges, 19 en classe Madras et 263 en classe Soleil.

D’ici la fin de l’année 2019, la compagnie disposera ainsi d’une flotte transatlantique moderne de 10 gros porteurs Airbus adaptés aux besoins du réseau : un A350-1000, trois A350-900 et six A330.

L’arrivée de ce nouvel A330-200 permettra à Air Caraïbes de renforcer cet hiver ses fréquences pour relier Paris Orly à République dominicaine :

•Jusqu’à 5 vols A/R hebdomadaires entre Paris Orly et Punta Cana : 4 vols directs et 1 vol avec escale à l’aller à San Salvador aux Bahamas.

•Jusqu’à 1 vol A/R tous les mardis entre Paris Orly et Saint-Domingue avec une escale à l’aller à Port-au-Prince.

Edmond Richard, Directeur Général délégué d’Air Caraïbes a déclaré : "Nous sommes fiers de répondre à une forte demande pour la période hivernale et d’avoir la capacité d’optimiser notre programme de desserte avec l’arrivée d’un nouvel A330-200 à la fin de l’année. Nous augmentons ainsi notre offre globale de 20.000 de sièges sur les 3 mois de la saison hiver, et avons à cœur de transporter nos passagers dans des conditions optimales de service et de confort entre Paris et la Caraïbe".





