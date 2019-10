Air Transat augmente ses fréquences au départ de la France

Article publié le 2 octobre 2019 par David Dagouret

A l'occasion de l'ouverture du salon IFTM Top Resa, la compagnie canadienne a annoncé l'augmentation de ses fréquences et capacités au départ de la France vers le Canada.

Air Transat, a annoncé lors du salon IFTM Top Resa, l'augmentation de ses fréquences et capacités au départ de la France vers le Canada. La compagnie canadienne propose des vols directs au départ de 7 villes de province. Avec l’arrivée dans sa flotte de ses premiers Airbus A321neoLR, la compagnie aérienne augmente ainsi ses fréquences et sa capacité entre la France et le Canada.

Ainsi, Air Transat procède aux ajustements suivants :

•Paris > Montréal : 2 vols quotidiens et passage à 3 vols par jour, trois fois par semaine

•Paris > Québec (exclusivité Air Transat) : passage de 3 à 4 fréquences par semaine et positionnement de l’A321neoLR

•Paris > Toronto : augmentation de la capacité suite au positionnement d’Airbus A330 sur la haute saison

•Toulouse > Montréal : passage de 4 à 5 vols par semaine et tous sur Airbus A321neoLR

•Nantes > Montréal : passage de 3 à 4 vols par semaine sur la haute saison

•Bordeaux > Montréal : augmentation de la capacité grâce au positionnement de plus d’Airbus A330

