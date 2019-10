Air Transat lance une liaison entre Montréal et San Diego

Article publié le 18 octobre 2019 par David Dagouret

La compagnie canadienne renforce également son offre vers la Floride et La Nouvelle-Orléans.

Air Transat a annoncé qu'elle allait lancé dès l'été prochain une liaison directe entre Montréal et San Diego en Californie. San Diego sera offerte en vol direct au départ de Montréal trois fois par semaine l’été prochain, les lundis, mercredis et dimanches à compter du 15 juin et jusqu’au 28 octobre.

La compagnie canadienne a également annoncé qu'elle allait lancer dès cet hiver des vol vers la Nouvelle-Orléans, qu'elle étendra dès l'été 2020. En effet, à compter de novembre, Air Transat proposera deux vols hebdomadaires, les jeudis et dimanches, à destination de La Nouvelle-Orléans au départ de Montréal.

Enfin, Air Transat proposera plus de vols vers la Floride au départ de Montréal et de Québec. Air Transat ajoutera l’été prochain quatre vols par semaine à destination de Fort Lauderdale, soit trois au départ de Montréal et un autre au départ de Québec, qui sera d’ailleurs le seul vol direct entre cette ville et Fort Lauderdale en été. Air Transat ajoutera également deux vols par semaine au départ de Montréal vers Orlando.

Annick Guérard, chef de l’exploitation de Transat a déclaré : "Avec ces nouveautés vers le sud et l’ouest des États-Unis, nous sommes fiers d’ajuster notre offre aux attentes croissantes des voyageurs et de demeurer pour eux le transporteur vacances numéro un au Canada. Le marché́ touristique nord-américain est vigoureux et c’est avec enthousiasme que nous multiplions les possibilités qui s’offrent à nos clients en matière de destinations et de fréquences, tout en renforçant notre plaque tournante de Montréal."

Philippe Rainville, président-directeur général d’Aéroports de Montréal : "Nous sommes très heureux d’accueillir la première route directe vers San Diego au départ de Montréal. Grâce à notre partenaire Air Transat, YUL Aéroport international Montréal-Trudeau affiche une offre de service aérien accrue et enrichie avec une fréquence bonifiée de vols vers le Sud et l’Ouest des États-Unis. Le choix pour la saison estivale 2020 s’annonce très varié pour les Québécois et Québécoises, avec encore plus de destinations à découvrir".

