Airbus dévoile le premier C295 de la Royal Canadian Air Force

Article publié le 9 octobre 2019 par David Dagouret

Ce premier Airbus C295 pour l'armée canadienne est sorti de l'atelier de peinture.

Le premier Airbus C295, commandé par le gouvernement du Canada pour le programme d’aéronefs de recherche et sauvetage à voilure fixe (ARSVF) de la Royal Canadian Air Force(RCAF), est sorti de l’atelier de peinture du site d’Airbus à Séville, en Espagne, où sa livrée finale a été dévoilée. L’avion entrera dans la phase de préparation finale en vue de sa livraison au client prévue avant la fin de l’année, en Espagne.

Ce premier Airbus C295 canadien est peint dans les couleurs distinctives de recherche et de sauvetage, qui sera désigné comme le CC-295 par la RCAF. L’appareil arbore une peinture jaune suivant la tradition établie dans les années 1970 pour les appareils de recherche et de sauvetage, offrant ainsi une grande visibilité aux avions dans les airs et au sol.

Le contrat, attribué en décembre 2016, porte sur 16 avions C295 et sur tous les éléments de soutien en service, notamment des services de formation et d’ingénierie, la construction d’un nouveau centre de formation à Comox, en Colombie-Britannique, ainsi que des services de maintenance et de soutien.

Les avions seront basés aux mêmes endroits où se trouvent actuellement les escadrons de recherche et sauvetage, soit à Comox, en Colombie-Britannique, à Winnipeg, au Manitoba, à Trenton, en Ontario, et à Greenwood, en Nouvelle-Écosse.

Le premier équipage du programme ARSFV a commencé son entraînement à la fin de l’été 2019 au Centre international d'entraînement d'Airbus à Séville, en Espagne.

