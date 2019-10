Airbus inaugure une nouvelle chaîne d’assemblage structure d’A320 à Hambourg

Article publié le 2 octobre 2019 par David Dagouret

Le constructeur européen a inauguré cette chaîne d'assemblage spécialement conçue pour l'A321LR.

Airbus a inauguré à Hambourg une nouvelle chaîne d’assemblage automatisé pour les structures de fuselage de la Famille A320. Spécialement conçues pour les longues sections de l’A321LR, les nouvelles installations comprennent 20 robots, un système de positionnement automatique par mesure laser et un système de collecte de données numériques.

Michael Schoellhorn, Chief Operating Officer d’Airbus a déclaré : "En adoptant des technologies et des processus de pointe, Airbus établit de nouveaux standards dans la production de ses appareils. Cette nouvelle chaîne d’assemblage de structures de fuselage favorise la montée en cadence de la Famille A320. Augmenter le degré d’automatisation et l’utilisation de la robotique nous permet de mettre en place des processus de fabrication plus rapides et plus efficaces, tout en continuant à nous concentrer sur la qualité. Au vu de l’immense succès de la Famille A320 et de notre carnet de commandes, nous prenons les mesures nécessaires pour porter notre système de production à un niveau d’excellence comparable à celui de nos produits, et pour répondre aux besoins de nos clients en matière de monocouloirs. Nous accordons une grande confiance à nos effectifs et à nos usines de Hambourg, dans lesquels nous avons beaucoup investi. Nous devons à présent tenir nos engagements à l’égard de nos clients, tout en préservant notre compétitivité globale. "

Pour l’assemblage initial des sections, Airbus utilise un système modulaire léger et automatisé, appelé "Flextrack", composé de huit robots qui percent et fraisent entre 1 100 et 2 400 trous par joint longitudinal. À l’étape de production suivante, 12 robots à sept axes percent, fraisent, scellent et intègrent 3 000 rivets par joint orbital pour assembler les tronçons centraux et arrière du fuselage avec l’empennage et former un sous-ensemble.

Liens commerciaux

Sur le même sujet