Boeing investit dans Virgin Galactic

Les deux sociétés annoncent la formation d’un partenariat stratégique en vue de transformer la mobilité et les voyages commerciaux dans l’espace.

Boeing a annoncé un investissement de 20 millions de dollars dans le capital de Virgin Galactic, société verticalement intégrée spécialisée dans les vols spatiaux habités. Les deux entreprises collaboreront dans le but d’élargir l’accès commercial à l’espace et de transformer les technologies de déplacement au plan mondial.

À ce jour, Virgin Galactic a investi 1 milliard de dollars en capital pour construire des systèmes spatiaux habités et réutilisables, avec pour objectif de permettre à un nombre croissant de personnes de découvrir et d’utiliser l’espace. En juillet, la société a annoncé son intention d’entrer en bourse par le biais d’un accord conclu avec la société d’acquisition à vocation spécifique (SAVS) Social Capital Hedosophia Holdings Corp. L’investissement de Boeing aura lieu sous la forme d’un échange de nouvelles actions de Virgin Galactic ; à ce titre, il est soumis à la finalisation de cette transaction qui devrait avoir lieu au quatrième trimestre 2019. Par la suite, tous les investissements de ce type seront effectués au sein de la société issue de cet accord.

Sir Richard Branson, fondateur de Virgin Galactic a déclaré : C’est le début d’une collaboration importante pour l’avenir des voyages aériens et spatiaux, lesquels marquent la prochaine étape naturelle de notre programme de vols habités dans l’espace. Virgin Galactic et Boeing partagent une même vision qui consiste à ouvrir l’accès du plus grand nombre au monde et à l’espace de manière sûre et dans le respect de l’environnement."

Leanne Caret, présidente et CEO de la division Défense, Espace et Sécurité (BDS) de Boeing, a déclaré : "L’expertise hors pair dont disposent nos deux sociétés s’étend du monde entier aux confins de l’espace. Ensemble, nous allons changer la façon dont les futures générations se déplaceront sur Terre, mais également parmi les étoiles."

George Whitesides, CEO de Virgin Galactic, a déclaré : "Nous nous réjouissons de faire équipe avec Boeing dans le cadre d’un projet qui peut réellement transformer la façon dont les hommes et les femmes se déplacent et se rencontrent tout autour de la planète. En tant qu’entreprise du groupe Virgin, nous mettrons tout en œuvre pour que nos clients vivent une expérience sûre et à nulle autre pareille en élevant la responsabilité environnementale au rang de première priorité."

Brian Schettler, directeur général de Boeing HorizonX Ventures a déclaré : "Les investissements stratégiques effectués par Boeing appuient les initiatives menées pour faciliter la commercialisation de l’espace et élargir l’accès du grand public à de nouveaux modes de transport à la fois sûrs, efficaces et respectueux de l’environnement. Notre collaboration avec Virgin Galactic, ainsi que d’autres entreprises, contribuera à ouvrir l’avenir des voyages spatiaux et de la mobilité à grande vitesse."





