Bombardier a célébré l’entrée en service de l’avion Global 6500

Article publié le 18 octobre 2019 par David Dagouret

Transports Canada a accordé la certification du Global 6500 le 24 septembre dernier.

Bombardier a célébré l’entrée en service du plus récent appareil de sa gamme Global, le biréacteur Global 6500. Cette réalisation suit la certification par Transports Canada des avions Global 5500 et Global 6500 octroyée le 24 septembre. L’avion fera ses débuts en public au salon et congrès de l’Association nationale de l’aviation d’affaires des États-Unis (NBAA-BACE) à Las Vegas, le 22 octobre.

David Coleal, président de Bombardier Aviation a déclaré : "Nous célébrons une étape importante aujourd’hui avec l’entrée en service de cet avion exceptionnel. Nous sommes fiers du travail accompli par notre équipe et nos fournisseurs pour livrer un avion à la fine pointe de la technologie qui dépasse les attentes de nos clients avec un confort sans pareil, des performances supérieures et un vol en douceur incomparable. Le biréacteur Global 6500 continue de maintenir l’ADN gagnant de longue date de notre gamme d’avions Global, la plateforme d’avions d’affaires long-courriers la plus populaire."

Les avions ont effectué toutes les heures de vol d’un programme d’essais en vol rigoureux qui a eu lieu au centre d’essais de calibre mondial de Bombardier à Wichita, au Kansas. Le moteur Pearl 15, dernier-né du portefeuille exceptionnel de moteurs d’avions d’affaires de Rolls-Royce, avait reçu la certification de l’Agence européenne de sécurité aérienne (AESA) en 2018 et celle de Transports Canada plus tôt ce mois-ci. Le moteur, développé au centre d’excellence des moteurs de l’aviation d’affaires de Rolls-Royce à Dahlewitz, en Allemagne, a été conçu sur mesure avec la technologie la plus novatrice – incluant une aérodynamique améliorée, un système de refroidissement des pales et un système évolué de surveillance de la santé du moteur – pour propulser les avions Global 5500 et Global 6500.

L’avion Global 6500 aurait une autonomie 6 600 milles marins avec une vitesse maximale de Mach 0,90. Il peut relier New York à Dubaï, ainsi que Hong Kong à Londres.

Liens commerciaux

Sur le même sujet