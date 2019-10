Cathay Pacific enrichit son offre de divertissement à bord

Article publié le 22 octobre 2019 par David Dagouret

La compagnie aérienne hongkongaise proposera 4 fois plus de divertissement à ses passagers.

Cathay Pacific a annoncé qu'elle offrira à ses passagers une toute nouvelle expérience de vol en proposant 4 fois plus de divertissements à bord.

Les passagers pourront désormais profiter d'un plus grand nombre de nouveautés, des séries en intégralité, de nombreux reportages sportifs ou encore d’une large gamme de films asiatiques. Cathay Pacific proposera également la retransmission en direct d'événements sportifs. En effet elle s'est associée à la chaîne Sport 24 pour permettre la retransmission des plus grands événements sportifs en direct à bord des appareils.

Vivian Lo, General Manager Customer Expérience & Design de Cathay Pacific, a déclaré : "Nos passagers ne cessent de nous répéter à quel point ils apprécient pouvoir profiter de divertissements de haute qualité lorsqu’ils voyagent ; c’est pourquoi nous sommes ravis de pouvoir leur offrir des contenus passionnants plus récents et nombreux. Qu’il s’agisse de rires, de larmes ou de frissons, nous voulons que nos passagers puissent ressentir davantage d’émotions et vivre de meilleures expériences lorsqu’ils voyagent avec nous."





