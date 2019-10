Dassault livre le premier Rafale à l'Inde

Article publié le 12 octobre 2019 par David Dagouret

Le 08 octobre dernier, une cérémonie de livraison du premier Rafale de Indian Air Force, a eu lieu sur le site de Dassault Aviation à Mérignac.

Dassault Aviation a livré le premier Rafale au gouvernement indien. La cérémonie s'est tenue le 08 octobre dernier sur le site de Dassault Aviation à Mérignac qui abrite la chaîne d'assemblage final du Rafale.

A cette cérémonie étaient présents Eric Trappier, Président-Directeur général de Dassault Aviation, Monsieur Shri Rajnath Singh, ministre indien de la Défense, et de Madame Florence Parly, ministre des armées de la République Française.

Cette cérémonie intervient trois ans après la signature en 2016 du contrat d’acquisition de 36 Rafale par l’Inde pour équiper ses forces aériennes.

Eric Trappier, Président-Directeur général de Dassault Aviation a déclaré : "Je suis particulièrement honoré de présider cette cérémonie aujourd’hui, tant l’Inde fait partie de l’ADN de Dassault Aviation. La longue et fructueuse relation que nous partageons est un succès indéniable et souligne ma détermination à établir durablement Dassault Aviation en Inde. Nous sommes aux côtés de l’Indian Air Force depuis 1953 et sommes foncièrement résolus à répondre à ses besoins pour les décennies à venir, ainsi qu’à faire partie de l’ambitieuse vision de l’Inde pour le futur."





Liens commerciaux

Sur le même sujet