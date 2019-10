Drukair reçoit un ATR 42-600

Article publié le 30 octobre 2019 par David Dagouret

Dans le cadre d'un programme de renouvellement de flotte, cet appareil devrait remplacer l'ancien ATR 42-500 de cet compagnie.

Drukair, compagnie nationale du Royaume du Bhoutan, a pris livraison le 22 octobre dernier, d'un ATR 42-600 flambant neuf. Le Bhoutan est situé dans les montagnes de l'Himalaya et avec cet avion plus moderne que le -500, la compagnie continuera à exploiter ses routes nationales et internationales grâce entres autres à de l'avionique de dernière génération et le système ClearVision.

Drukair exploite actuellement trois Airbus A319 et un ATR 42-500.

Liens commerciaux

Sur le même sujet