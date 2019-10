easyJet inaugure six nouvelles lignes vers le Maroc au départ de la France

Article publié le 31 octobre 2019 par David Dagouret

La compagnie orange lance des nouvelles lignes vers le Maroc au départ de Nice, Toulouse, Lyon et Nantes.

easyJet a annoncé le lancement de six nouvelles lignes vers le Maroc au départ de quatre villes en France, Nice, Toulouse, Lyon et Nantes.

Au départ de Nantes, deux vols par semaine seront effectués vers Agadir et Tanger. Pour Toulouse, easyJet relance sa ligne vers Agadir à raison de trois vols par semaine. Ces liaisons seront opérées toute l'année.

Au départ de Nice, la compagnie orange opérera désormais deux vols par semaine à destination de Tanger. Deux vols hebdomadaires seront également effectués à destination d'Agadir.

Enfin au départ de Lyon, easyJet lance une quatrième destination, celle de Tanger après Agadir, Essaouira et Marrakech. Ce vol sera opéré deux fois par semaine le lundi et vendredi et toute l'année.

