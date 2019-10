easyJet propose désormais l’option coupe-file au contrôle de sécurité dans 9 aéroports français

Article publié le 4 octobre 2019 par David Dagouret

L’option coupe-file au contrôle de sécurité est à présent disponible au sein de deux aéroports français supplémentaires, Nantes-Atlantique et Lille-Lesquin.

Après les aéroports de Paris CDG, Paris Orly, Toulouse, Nice, Lyon, Bordeaux et Montpellier, c’est désormais au tour des aéroports de Nantes et Lille d’accueillir l’option coupe-file au contrôle de sécurité d’easyJet, portant à 9 le nombre total d’aéroports équipés de ce système en France, et à 46 à l’échelle mondiale.

Les détenteurs de la carte easyJet Plus, ainsi que les passagers munis de billets FLEXI, auront la possibilité d’emprunter une file prioritaire pour franchir plus rapidement les contrôles de sécurité.

François Bacchetta, directeur général d’easyJet pour la France, a déclaré : "Nous sommes constamment à la recherche de nouvelles façons d’améliorer l’expérience que nous offrons à nos passagers, notamment pour les voyageurs d’affaires, qui représentent chaque année une part plus importante de notre clientèle. L’option coupe-file, en plus de faire gagner un temps précieux aux passagers, permettra aux aéroports concernés, de mieux appréhender et gérer au quotidien le flux de passagers."





