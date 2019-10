Excellent démarrage commercial pour le Daher TBM 940

Article publié le 30 octobre 2019 par David Dagouret

Daher a annoncé que le dernier né de la famille avait fait l'objet de 35 commandes depuis mars dernier.

Le TBM 940 le dernier-né de la famille d’avions d’affaires à turbopropulseur de Daher fait l’objet de plus de 35 commandes depuis son lancement officiel en mars de cette année, et plus de 20 de ces avions équipés d’une auto-manette ont déjà été livrés.

Ce premier bilan du programme TBM 940 a été rendu public lors d’un point presse durant la Convention annuelle de l’association de l’aviation d’affaires US (NBAA) où l’entreprise a confirmé la certification de cet avion par les autorités de l’aviation civile des Etats-Unis (FAA), l’agence européenne de sécurité aérienne (EASA), et également au Brésil, Canada et Japon.

Nicolas Chabbert, directeur de l’activité Avions de Daher a déclaré : "cette réponse du marché à la sortie du TBM 940 est très encourageante, puisqu’elle confirme que notre vision de l’évolution du TBM correspond aux attentes de nos clients et opérateurs. Les réactions des pilotes qui ont eu l'occasion de l'essayer, toutes enthousiastes, laissent présager d'un avenir brillant à ce nouveau modèle qui marque un pas de plus dans l’innovation et la sécurité."

Les nouveautés du TBM 940 bénéficient également au modèle d’entrée de la gamme TBM, le TBM 910, tel que le système de détection automatique de givrage et les améliorations de la cabine.

Le tableau de bord bénéficie des dernières fonctionnalités telles que Surface Watch™, qui aide le pilote à mieux appréhender la situation dans l'environnement des aéroports ; BARO VNAV, permettant des approches avec guidage vertical lorsque le système d’aide à la navigation WAAS (Wide Area Augmentation System) n'est pas disponible ; et une assistance pour les approches à vue avec guidage vertical.

