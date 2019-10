Finnair et Fiji Airways s'associent

Article publié le 16 octobre 2019 par David Dagouret

La compagnie finlandaise a signé un partage de codes avec la compagnie des îles Fidji afin de relier Helsinki à Nadi.

Finnair, la compagnie aérienne finlandaise, et Fiji Airways, la compagnie aérienne des îles Fidji, ont annoncé un partenariat à travers un nouvel accord de partage de codes permettant de relier Helsinki en Finlande à Nadi aux Îles Fidji.

Le code AY de Finnair sera apposé sur les vols Fidji Airways au départ de Tokyo Narita, de Singapour et de Hong Kong vers l’aéroport de Nadi. Par la suite, le code devrait également être apposé sur les vols au départ de San Francisco et de Los Angeles vers Nadi, sous réserve d’une autorisation gouvernementale.

Le code FJ de Fiji Airways sera quant à lui apposé sur les vols Finnair à destination d’Helsinki via Singapour.

Les vols en partage de codes peuvent d’ores et déjà être réservés sur Finnair.com, pour des voyages à partir du 27 octobre 2019.

Ole Orvér, Chief Commercial Officer de Finnair, a déclaré : "Nous sommes ravis de cette coopération avec Fiji Airways et fiers d’offrir à nos clients cette merveilleuse destination dans le Pacifique Sud. Cette collaboration est inédite puisqu’elle permet à Finnair de proposer à ses passagers de faire le tour du monde grâce à de nombreuses connexions en Asie et sur la côte Ouest des États-Unis. Nous souhaitons aussi la bienvenue aux clients de Fiji Airways et les invitons à profiter des merveilles de la Finlande des pays nordiques et de nos autres destinations européennes".

Andre Viljoen, Managing Director et CEO de Fiji Airways, a déclaré : "Nous souhaitons la bienvenue à Finnair, compagnie de l’alliance oneworld, qui rejoint notre famille de partenaires. Grâce à cette collaboration, nous ajoutons la magnifique ville d'Helsinki à notre réseau, ce qui rend les îles Fidji et l'ensemble du Pacifique Sud plus accessibles. Nous sommes impatients de travailler avec Finnair, de présenter la destination à ses passagers et de leur faire découvrir l’une des cultures les plus accueillantes et authentiques au monde".





