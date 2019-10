Article publié le 20 octobre 2019 par David Dagouret

La compagnie aérienne finlandaise rejoint ce projet pour stimuler le développement des avions électriques.

Finnair rejoint l’initiative nordique pour l’aviation électrique visant à stimuler le développement des avions électriques. Celle-ci est en cours de lancement et une plateforme a été créée par Nordic Innovation (qui dépend du Conseil des ministres des pays nordiques) afin de réunir les acteurs nordiques autour de ce projet innovant.

Le réseau comporte quatre domaines d’intervention avec des objectifs clairs qui visent à stimuler la croissance de l’aviation électrique :

la normalisation des infrastructures aériennes électriques dans les pays nordiques,

le développement de modèles commerciaux pour la connectivité régionale entre les pays nordiques,

le développement d’une technologie aéronautique adaptée aux conditions météorologiques nordiques et la création d’une plateforme pour des collaborations à l’échelle européenne et mondiale.

Jaakko Schildt, Chief Operating Officer chez Finnair, a déclaré : "Les innovations technologiques sont essentielles pour résoudre le problème des émissions de CO2 dans l’aviation. Avec ce projet, nous construisons ensemble l'avenir de l'aviation électrique et franchissons une étape importante vers la neutralité carbone dans le domaine aérien".

Maria Fiskerud, project manager pour NEA (Nordic Network for Electric Aviation), le réseau nordique de l’aviation électrique a déclaré : "Nous sommes un réseau nordique qui travaille à la fois sur les questions liées aux infrastructures, aux problèmes de l’industrie et aux nouveaux modèles commerciaux."

Le NEA organisera des ateliers ainsi que d’autres manifestations pour renforcer les connaissances et la coopération dans les pays nordiques. Le réseau compte actuellement 11 membres : Air Greenland, Avinor, Braathens Regional Airlines, El-fly AS, Heart Aerospace, Icelandair, NISA (Nordic Innovation Sustainable Aviation), RISE, SAS, Swedavia et Finnair.

Nina Egeli, Senior Innovation Advisor de Nordic Innovation a quant à lui déclaré : "Tous les domaines d'intervention ont le potentiel de créer un impact important. Nous parlons, entres autres, de la qualité de vie, de la durabilité, de l’accessibilité mais aussi de l’implication des entreprises nordiques dans les innovations. En combinant le meilleur de chacun en matière de mobilité, les pays nordiques et leurs entreprises peuvent réellement se démarquer et renforcer considérablement leur position à l'échelle mondiale."





