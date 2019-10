Finnair renforce ses vols vers Tokyo Haneda

Article publié le 8 octobre 2019 par David Dagouret

Dès le mois de mars 2020, la compagnie finlandaise proposera des vols quotidiens entre Helsinki et Tokyo Haneda.

Finnair, la compagnie aérienne finlandaise, renforce sa présence au Japon et proposera, dès le mois de mars 2020, des vols quotidiens entre Helsinki et l’aéroport de Tokyo Haneda.

Sous réserve de la disponibilité des créneaux horaires, ces nouvelles fréquences au départ et à destination de Haneda s'ajouteront aux vols quotidiens déjà opérés par Finnair vers le deuxième aéroport Tokyoïte

Ces nouveaux vols seront opérés par Finnair en partage de codes avec Japan Airlines, partenaire historique de Finnair, qui dispose d'un vaste réseau et offre la possibilité aux passagers de poursuivre leur voyage vers de nombreuses destinations au Japon.

Les vols proposés par Finnair au départ d’Haneda (AY61/2) se feront de nuit et viendront compléter les horaires matinaux déjà proposés depuis Narita (AY73/4). Cette nouveauté permettra d’offrir un plus grand choix d’options de voyage aux passagers. L'aéroport Haneda, idéalement situé dans le centre-ville de Tokyo, offre aussi aux passagers de meilleures facilités de voyage.

Les vols seront effectués comme suit :

AY73 HEL-NRT, quotidien, 7 vols/semaine, toute l'année, 17h45-09h05 Airbus A350

AY74 NRT-HEL, quotidien, 7 vols/semaine, toute l'année, 11h00-15h00 Airbus A350

AY61 HEL-HND, quotidien, 7 vols/semaine, à partir du 29/03/2020, 00h50-16h15 Airbus A350

AY62 HND-HEL, quotidien, 7 vols/semaine, à partir du 29/03/2020, 01h35-05h30 Airbus A350

Ole Orvér, Chief Commercial Officer chez Finnair, a déclaré : "Finnair relie la Finlande au Japon depuis plus de 35 ans. Avec ces nouveaux vols, nous serons en mesure de proposer à nos passagers de meilleures liaisons entre nos destinations européennes dont Paris et la mégalopole de Tokyo. Nous sommes aussi très attachés à l'aéroport de Narita et allons continuer nos opérations sur cette autre desserte de Tokyo."





