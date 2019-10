L’aéroport de Toulon Hyères lance des travaux de modernisation

Article publié le 18 octobre 2019 par David Dagouret

Vinci a annoncé le lancement de travaux de modernisation des pistes et balisage de l'aéroport de Toulon.

Vinci a annoncé le lancement des travaux de modernisation des pistes et du balisage de l’aéroport de Toulon Hyères. La plateforme est opérée depuis 2015 par Vinci Airports dans le cadre d’un contrat de concession de 25 ans avec l’État, au travers de la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) et du Ministère des Armées (Marine nationale).

Une cérémonie s’est tenue sur le site de l’aéroport en présence de Xavier Huillard, président-directeur général de Vinci, du contre-amiral Laurent Hemmer, adjoint au préfét maritime de Méditerranée, de Nicolas Notebaert, directeur général de Vinci Concessions et président de Vinci Airports, et de Yves Tatibouet, directeur de la sécurité de l’aviation civile sud-est (DGAC).

L’aéroport de Toulon Hyères est l’un des trois aéroports français à usage mixte : civil et militaire, ce qui implique un travail de concertation quotidien entre les équipes de Vinci Airports et celles de la Base aéronautique navale.

Les travaux comprennent :

la rénovation des pistes et des chemins de roulement,

la réfection du balisage aéronautique,

les travaux associés de mise en conformité de la plateforme au titre de la loi sur l’eau.

D’un montant de 27,5 millions d’euros, comprenant une contribution publique de 6,9 millions d’euros, ils représentent l’investissement le plus important réalisé depuis la construction de l’aéroport en 1967.

Nicolas Notebaert, directeur général de Vinci Concessions et Président de Vinci Airports, a déclaré : "Le lancement de ce programme de travaux témoigne de notre engagement, auprès de la Base aéronautique navale et de la DGAC, pour développer l’aéroport de Toulon Hyères et en faire la porte d’entrée du Var, contribuant ainsi à son rayonnement, en concertation étroite et positive avec nos partenaires économiques et touristiques locaux".





