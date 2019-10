L'école de formation d'Air Austral obtient un agrément de la DGAC pour l'examen C.C.A

Article publié le 8 octobre 2019 par David Dagouret

Les réunionnais pourront désormais passer l'examen Cabin Crew Attestation à la Réunion.

L’école de formation créée par Air Austral vient officiellement de recevoir l’agrément DGAC (Direction Générale de l’Aviation Civile) pour l’examen pratique du C.C.A. (Cabin Crew Attestation).



Air Austral devient ainsi le premier centre d’examen en Outre-Mer, le premier dans l’océan Indien et le quatrième en France.

Cette école propose une formation aux métiers d'hôtesses de l'air et stewards depuis le 16 octobre 2017, et plus récemment au métier d’agent d’escale. Près de 200 jeunes ont été formés au métier de PNC depuis son ouverture. Jusqu’à présent, ces derniers devaient se rendre en Métropole pour la partie pratique de leur examen au centre des Guyards, avec qui Air Austral avait établi un partenariat. Désormais, cet examen se déroulera à La Réunion dans les locaux d’Air Austral. Les réunionnais qui peuvent désormais accéder à la formation de PNC directement depuis leur île et d'obtenir le C.C.A (Cabin Crew Attestation).

Le premier examen pratique est prévu les 14 et 15 octobre prochain.

