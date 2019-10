Les nouvelles cabines de Delta débarqueront à Nice en 2020

Article publié le 1 octobre 2019 par David Dagouret

Des Boeing 767-400 équipés des nouveaux sièges classe affaires Delta One assureront la liaison Nice-New York l’été prochain.

Les nouveaux Boeing 767-400 de Delta Air Lines arriveront dans le ciel français l’année prochaine. Dotés de nouveaux sièges classe affaires inspirés de la suite Delta One qui figure déjà sur les Boeing 777 entre Paris et Los Angeles, ces appareils seront équipés pour la première fois de la cabine Delta Premium Select sur les vols à destination de Nice.

Delta reprendra ses vols saisonniers depuis la Côte d’Azur à partir du 3 avril 2020, tandis que la flotte de 767-400 reconfigurés entrera en service une semaine plus tard, le 11 avril 2020. C’est la première fois que cet appareil proposera un choix de quatre cabines – Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort+ et Main Cabin – à destination de Nice. Les 767-400 épauleront les Boeing 777, qui sont déjà équipés de la suite Delta One et de la cabine Delta Premium Select et assurent des vols au départ de Paris-Charles de Gaulle.

Shane Spyak, vice-président pour l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Inde au sein de Delta a déclaré : "Les tout nouveaux sièges Delta One offrent toujours plus de confort, d’intimité et d’espace à nos passagers premium. Nous ajoutons aussi une nouvelle cabine, Delta Premium Select, qui offre des sièges et des écrans de divertissement plus larges que dans la Main Cabin, ainsi que des kits confort et des services exclusifs. Nous sommes certains que nos clients apprécieront ces cabines reconfigurées qui font partie intégrante de notre offre à bord déjà primée."





