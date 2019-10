Qantas : New York-Sydney en 19h16

Article publié le 20 octobre 2019 par David Dagouret

La compagnie australienne a réalisé le plus long vol direct de l'aviation.

Qantas a effectué le premier vol commercial sans escale entre New York et Sydney en 19 heures et 16 minutes. Ce vol a été réalisé dans le cadre d'un projet appelé "Sunrise" qui a pour but d'améliorer le bien-être des passagers sur des vols très long-courriers.

Ce vol, QF7879 a été effectué en Boeing 787-9 Dreamliner, immatriculé VH-ZNI. L'appareil a quitté l'aéroport de New York le 19 octobre et a atterri le 20 octobre à Syndey, 19h16min plus tard. A bord de l'appareil se trouvaient seulement 49 personnes (passagers et membres d'équipage).

Le vol QF12 qui est le vol régulier entre New York et Sydney avait décollé trois heures avant le vol QF7879, mais il est arrivé quelques minutes plus tard. En effet, le vol QF12 n'est pas un vol direct et a fait escale à Los Angeles.

Ce vol est le premier des trois vols prévus pour le projet "Sunrise", le second sera effectué en vol direct, en novembre prochain entre Syndey et Londres, toujours en Boeing 787-9. Le troisième vol quant à lui sera effectué en décembre toujours en New York et Sydney.

Rappelons qu'en octobre 2018, Singapore Airlines avait lancé un vol entre Singapour et New York. Le vol SQ22 dure quant à lui 17 heures et 52 minutes, mais il est effectué en Airbus A350-900 ULR (revoir l'actualité).

