Ryanair ouvre sa base à Toulouse

Article publié le 1 octobre 2019 par David Dagouret

Le 27 septembre dernier, la compagnie low-cost a célébré l'ouverture de sa nouvelle base à Toulouse.

Ryanair, compagnie low-cost irlandaise, a célébré le 27 septembre dernier, l'ouverture de sa nouvelle base à Toulouse. L'aéroport de Toulouse Blagnac est la troisième base en France après Bordeaux et Marseille. Deux Boeing 737 seront basés à l'aéroport de Toulouse pour transporter d'après les prévisions de Ryanair, 1,4 millions de clients par an.

La compagnie aérienne a également annoncé son programme d'été 2020 avec un total de 23 lignes dont 13 nouvelles, reliant Toulouse à Athènes, Brest, Budapest, Dublin, Lille, Luxembourg, Marseille, Oujda, Palerme, Palma, Porto, Tanger et Valence.

Michael O’Leary de Ryanair a déclaré : "Nous sommes ravis d’ouvrir notre troisième base française à Toulouse, avec 2 avions basés et 23 lignes, desservant 1,4 million de clients par an, qui soutiendront plus de 1000* emplois sur site. Nous sommes également ravis d’annoncer notre plus grand programme pour l’été 2020 à Toulouse, avec 23 lignes, dont 13 nouveautés, à destination de villes aussi passionnantes qu’Athènes, Dublin et Tanger. Pour célébrer cela, nous proposons une vente de sièges sur ces nouvelles destinations à partir de 9,99 € pour un voyage jusqu'en novembre, disponibles jusqu'au dimanche 29 septembre (minuit). Étant donné que ces prix incroyablement bas vont rapidement disparaître, nous invitons les clients à se connecter dès maintenant sur www.ryanair.com afin d’en profiter au plus vite."

Philippe Crébassa, Président du directoire de l'aéroport Toulouse-Blagnac, a déclaré : "Après son arrivée en 2016, Ryanair renforce son implantation locale avec l’ouverture d’une base opérationnelle sur notre aéroport. Une présence qui va générer des emplois locaux et offrir cet automne à nos passagers 13 destinations supplémentaires vers la France et l’Europe. Notre région se connecte encore davantage à l’international et accueillera dans les prochaines semaines une nouvelle clientèle étrangère, en provenance du Luxembourg, de Budapest ou de Tanger."





