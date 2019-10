Spirit Airlines signe un protocole d'accord avec Airbus

Article publié le 27 octobre 2019 par David Dagouret

Ce contrat porte sur l'acquisition de 100 appareils de la famille A320neo.

Airbus et Spirit Airlines ont signé un protocole d'accord portant sur l'acquisition par la compagnie aérienne américaine de jusqu’à 100 appareils de la famille A320neo. Spirit a annoncé son intention de passer des commandes fermes concernant une combinaison d'A319neo, d'A320neo et d'A321neo.

Spirit est une compagnie ultra-low-cost, créée en 1980, basée à Miramar, en Floride. Elle exploite actuellement une flotte de 140 appareils et exclusivement des avions Airbus.

Ted Christie, Président et CEO de Spirit Airlines : "Cette nouvelle commande marque une autre étape importante pour Spirit. Ces appareils supplémentaires seront exploités pour soutenir la croissance de Spirit au fur et à mesure que nous ajouterons de nouvelles destinations et développerons notre réseau à travers les États-Unis, l'Amérique Latine et les Caraïbes. Nous sommes impatients de travailler avec nos précieux partenaires à Airbus pour finaliser notre accord."

Christian Scherer, Chief Commercial Officer d'Airbus : "La famille Airbus A320 s’est révélée une plateforme solide pour renforcer le remarquable succès de Spirit au cours des dernières années. "L’état d’esprit constant et enthousiaste dont fait preuve la compagnie à l’égard de notre famille A320neo est très gratifiant et nous nous réjouissons de contribuer à la croissance continue de l'équipe Spirit au cours des très nombreuses années à venir".

Liens commerciaux

Sur le même sujet