SWISS présente la nouvelle édition du Flying Film Festival

De début novembre à fin décembre, SWISS étendra le programme de divertissement de ses vols long-courriers aux productions du Flying Film Festival.

Du 1er novembre au 31 décembre 2019, SWISS présentera au total treize courts métrages documentaires en plus de son programme habituel de divertissement en vol. SWISS et l'association fribourgeoise « Le Système D » ont lancé le Flying Film Festival en 2015. Cette manifestation culturelle a lieu tous les deux ans. Ce sera donc sa troisième édition à bord des avions de SWISS. Le Festival encourage de jeunes réalisateurs innovants dans le domaine du court métrage et de l'animation documentaires. Grâce à la collaboration avec SWISS, les passagers toutes classes des vols long-courriers au départ et à destination de Zurich et de Genève auront accès à leurs réalisations très élaborées. Depuis sa première édition en 2015, le Festival a gagné en popularité auprès des passagers de SWISS.

La sélection du Flying Film Festival se compose cette année de treize courts-métrages documentaires variés réalisés en Australie, en Belgique, au Brésil, en France, en Inde, en Italie, au Mexique, en Autriche, en Pologne, au Portugal et en Slovénie. Le programme détaillé et la biographie des réalisateurs peuvent être consultés sur www.swiss-inflightentertainment.com/en/ou sur www.flyingfilmfestival.com.

Les deux meilleurs films seront récompensés en janvier 2020 par les prix « Golden Wings » et « Silver Wings ». Le jury du festival se compose cette année des membres suivants : Caroline Bachmann (artiste et professeur de peinture et de dessin à la Haute École d'art et de design - HEAD de Genève), Patrick Kovaliv (directeur de programme du Cinema Eden à Château-d'Oex), Julia Bendlin (rédactrice culturelle de Schweizer Radio und Fernsehen) et le comité de programmation de l'association culturelle fribourgeoise CinéBrunch Regards d'ailleurs.

