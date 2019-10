TAP Air Portugal lance la formule EconomyXtra

Article publié le 18 octobre 2019 par David Dagouret

La compagnie portugaise offre une nouvelle offre pour ses vols moyen-courriers.

TAP Air Portugal a annoncé qu'elle lançait une nouvelle formule pour les voyageurs des vols moyen-courriers, l'offre EconomyXtra. Ainsi, les clients de la compagnie portugaise peuvent opter pour une des trois classes de voyage : Exécutif, EconomyXtra et Economique.

Les clients bénéficiant des tarifs Classic ou Plus et des tarifs Miles & Go Gold et Navigator TAP sont automatiquement identifiés et bénéficient de l'expérience supérieure proposée par EconomyXtra. Les clients voyageant sur des tarifs de base ou à tarif réduit peuvent acheter tous les avantages du produit EconomyXtra au moment de la réservation ou à une date ultérieure.

La nouvelle formule EconomyXtra de TAP Air Portugal proposera un espace supplémentaire pour les jambes, une réservation de places aux premiers rangs, des sièges inclinables et plus spacieux, un appui-tête réglable, une prise électrique et USB intégrées dans le siège, une porte-tablette, des repas et boissons (comprends les repas chauds à l'heure du déjeuner ou du dîner sur certaines routes).

