Transavia renforce son offre vers la Tunisie

Dès l'été 2020, la compagnie low-cost renforcera son offre vers la Tunisie depuis Paris, Nantes et Lyon.

Transavia, la compagnie low-cost du groupe Air France-KLM, a annoncé qu'elle allait renforcer son offre vers la Tunisie au départ de Paris-Orly, Nantes et Lyon. La compagnie française a transporté près de 690 000 passagers vers la Tunisie en 2018. Elle propose 9 lignes au départ de ses trois bases vers Tunis, Monastir et Djerba.

Dès l'été 2020, la compagnie proposera en plus près de 650 000 sièges vers la Tunisie soit une augmentation de 12 % par rapport à l'été 2019.

Nicolas Hénin, Directeur Général Adjoint Commercial et Marketing pour Transavia France a déclaré : "La Tunisie est le pays qui affiche la plus forte croissance pour Transavia. Depuis 2017, nous avons augmenté nos capacités vers la Tunisie, notamment au départ de Nantes et Lyon. Notre clientèle sur cette destination est répartie entre les passagers qui viennent

pour le tourisme et ceux qui rendent visite à la famille et aux amis. C’est une clientèle importante, notamment hors saison."

Depuis Paris, Transavia proposera donc 14 vols par semaine vers Monastir et 21 vols par semaine vers Tunis. Depuis Nantes, la compagnie proposera 3 vols par semaine vers Tunis. Depuis Lyon, la compagnie proposera 3 vols par semaine vers Djerba.

