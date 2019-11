Aer Lingus lance un vol direct Paris-Shannon

Article publié le 13 novembre 2019 par David Dagouret

Cette nouvelle liaison sera lancée dès le 29 mars 2020.

Aer Lingus a annoncé le lancement d’une nouvelle liaison estivale directe depuis Paris-Charles de Gaulle à destination de Shannon, à l’ouest de l’Irlande, à compter de mars 2020.

La liaison Paris-Shannon sera inaugurée le 29 mars 2020 et sera opérée à bord d’un appareil Airbus A320 tous les lundis, mercredis, vendredis et dimanches.

Les vols seront opérés comme suit :

CDG-SNN EI909 10:35-11:25

SNN-CDG EI908 07:00-09:45

En complément de ce nouveau vol entre Paris et Shannon, la compagnie inaugurera également une liaison Shannon-Barcelone en mai 2020.

Reid Moody, Chief Strategy and Planning Officer d’Aer Lingus, a déclaré: "nous sommes heureux d’illustrer notre engagement continuel envers la région de Shannon en annonçant deux nouvelles liaisons pour l’été 2020. Le réseau d’Aer Lingus au départ de Shannon compte désormais 9 liaisons en Europe pour l’été 2020 avec l’ajout de Paris et Barcelone. Nos projets futurs s’appuient sur un réseau moyen-courrier durable et profitable soutenu par notre marque axée sur le passager et notre offre numérique. Ces nouvelles liaisons offrent des opportunités d’affaires pour Shannon ainsi que de fantastiques possibilités touristiques sur place pour les visiteurs en provenance des deux villes. Cette annonce témoigne de notre ambition pour la ville de Shannon dans les années à venir."

Mary Considine, CEO de Shannon Group, a déclaré que les nouveaux vols apportaient une dynamique opportune à Shannon et sa région: "le lancement de ces deux nouvelles lignes et l’investissement dans deux nouveaux appareils A321LR à Shannon confirment le solide partenariat que nous avons avec Aer Lingus. Ce développement constitue une avancée majeure dans notre promesse de relier l’aéroport et l’ouest de l’Irlande à un nombre croissant de destinations internationales et nous aidera à faire de Shannon une région florissante et connectée. Nous avons hâte de travailler avec Aer Lingus et nos partenaires afin que ces nouvelles liaisons soient un succès pour la région, reconnaissant ainsi le rôle clé qu’elles peuvent jouer dans l’IDE (investissement direct à l’étranger), le tourisme et notre secteur des entreprises locales."

Aer Lingus opère actuellement 26 vols entre la France et l’Amérique du Nord via Dublin : au départ de Paris-Charles de Gaulle vers les 14 destinations du réseau transatlantique de la compagnie ; depuis Lyon vers 9 villes nord-américaines (Boston, Chicago, Hartford, Minneapolis-Saint Paul, New York-JFK, Newark, Philadelphie, Toronto et Washington D.C.) et depuis Perpignan vers New York-JFK, Newark et Boston.

