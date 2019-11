Air Austral ouvrira un simulateur de vol en 2021

Article publié le 21 novembre 2019 par David Dagouret

La compagnie a annoncé qu'elle ouvrira un centre de simulation de vol pour pilotes d'Airbus A220 à La Réunion.

Air Austral, compagnie aérienne basée à La Réunion, a annoncé qu'elle allait ouvrir un centre de simulation de vol pour les pilotes d'Airbus A220. L’idée de la création de ce centre de simulation est née au moment où Air Austral a annoncé en octobre dernier la commande ferme de trois A220-300 au constructeur européen Airbus.

À ce jour, seuls deux centres au monde disposent de simulation de vol pour Airbus A220. L’un est situé à Zurich en Suisse et l’autre à Riga en Lettonie. Face à ce faible nombre de simulateurs et à la probabilité de difficultés de disponibilité pour la formation réglementaire de ses pilotes, la compagnie a décidé de lancer le projet d’implantation d’un simulateur A220 à La Réunion. Cela ferait de ce centre de simulation de vol A220, le 3ème au monde et le premier simulateur A220 dans l’hémisphère Sud.

Au-delà du fait que les compagnies partenaires Air Austral et Air Madagascar se doteront prochainement d’A220-300, la vente probable d’autres unités en Afrique et en Asie milite pour l’implantation d’un centre de formation agréé au sud de l’équateur. Ce centre sera ainsi destiné à la formation des pilotes d’Air Austral mais aussi de tous les pilotes de compagnies aériennes agréées par les autorités internationales et européennes d’Afrique et d’Asie du Sud Est.

Le centre fonctionnerait avec 1 simulateur A220 au démarrage et serait dimensionné pour accueillir à terme 1 à 3 simulateurs supplémentaires si la rentabilité est avérée. Les infrastructures permettraient d'une part, la qualification des pilotes sur le type-avion et, d'autre part, le maintien annuel des compétences qui nécessite 12 heures d’entraînement sur simulateur de vol par équipage.

Le démarrage des travaux est prévu pour le premier semestre 2021 avec un début des opérations prévu pour le dernier trimestre 2021.

Marie-Joseph Malé, Président Directeur Général d’Air Austral, a déclaré : "La signature de ce mémorandum d’entente est aujourd’hui un moment important. Il démontre la volonté des partenaires d’aller de l’avant, une volonté de mettre en place un projet innovant. Ce projet est né au moment de notre réflexion pour le renouvellement de notre flotte moyen-courrier et nous sommes très heureux qu’il aboutisse aujourd’hui. Ce centre de simulation de vol A220 pour les pilotes de lignes commerciales sera le tout premier de l’hémisphère sud. Il contribuera indéniablement au rayonnement de La Réunion dans l’océan Indien, mais sera aussi un véritable élément de promotion de notre île au niveau mondial. Nous démarrons aujourd’hui une aventure complexe mais extraordinaire aux côtés de nos partenaires SIMAERO et l’Aéroport Roland Garros. Je souhaite à ce projet un plein succès."





