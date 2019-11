Air Sénégal met en place 4 vols supplémentaires entre Paris et Dakar pour les fêtes de fin d’année

Article publié le 19 novembre 2019 par David Dagouret

Les vols seront opérés les 20/21 décembre 2019 et 4/5 janvier 2020.

Air Sénégal a annoncé qu'elle allait proposer quatre vols supplémentaires pour les fêtes de fin d'année. Les vols sont programmés les 20 et 21 décembre 2019 ainsi que les 4 et 5 janvier 2020. Ces 4 jours, la compagnie opérera donc 2 vols quotidiens entre les deux capitales française et sénégalaise.

Depuis le 27 octobre, les vols quotidiens partent du terminal 2C de l’aéroport Paris CDG avec les horaires suivants :

CDG-DSS 09h00 - 13h45 HC404

DSS-CDG 00h35 - 07h00 HC403

Les vols supllémentaires seront effectués avec un Airbus A330-900neo.

