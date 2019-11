Air Tahiti Nui : nous avons testé la classe Moana premium economy (photos - vidéos)

Article publié le 7 novembre 2019 par David Dagouret

Lors d'un voyage à Los Angeles, Aeroweb a pu découvrir la nouvelle classe premium economy de la compagnie tahitienne.

Dans le cadre du renouvellement de sa flotte, Ai Tahiti Nui a opté pour le Boeing 787-9 Dreamliner afin de remplacer ses quatre Airbus A340 devenus vieillissants et très gourmands en carburant. La compagnie tahitienne a pris livraison de son premier Boeing 787 en octobre 2018, introduisant ainsi une nouvelle classe de voyage appelée "Moana premium economy".

Le 26 mars 2019, Air tahiti Nui avait présenté son nouveau Boeing 787-9 lors d'un vol inaugural au-dessus de la France. Pour l'occasion, nous avions effectué ce vol à bord de la classe économique (revoir l'actualité). Le 24 octobre dernier, lors d'un vol à destination de Los Angeles et en partenariat avec la compagnie polynésienne, nous avons pu découvrir la classe "Moana premium economy".

Le vol TN7 est opéré depuis le terminal 2A de l'aéroport de Paris Charle de Gaulle où nous nous sommes rendus à neuf heures pour l'enregistrement, le départ étant prévu à 12h05. Air Tahiti Nui propose à ses clients trois files d'attente selon la classe de voyage. Il existe donc une file pour la classe économique, la classe premium et une pour la classe affaire.

Après l'enregistrement, Air Tahiti Nui nous a offert gracieusement un accès au salon, afin de patienter avant l'embarquement vers Los Angeles. Il faut savoir que les passagers de la classe affaires ont accès gratuitement à ce salon. Si vous êtes en classe premium ou économique vous pourrez accéder à ce salon en déboursant la somme de 60 euros par passager.

Le salon utilisé pour la compagnie Air Tahiti Nui est en fait le salon de la compagnie Cathay Pacific qui a une excellente vue sur le trafic de l'aéroport. Le Boeing 787-9 déjà à son parking (il s'agit du Dreamliner immatriculé F-OTOA dont le numéro de série est 62711/889) est baptisé "Tetiaroa" en référence à l'atoll du même nom, faisant parti des îles du Vent en Polynésie Française. Cet appareil a été livré à la compagnie polynésienne le 10 août 2019.

A 11h30, l'embarquement a débuté par les passagers en classe affaires, puis ce fut au tour des passagers de la classe "premium" puis la classe économique.

Nous avons donc embarqué à bord du 787 dont la cabine est configurée en trois classes pouvant accueillir un total de 294 passagers, 30 en classe business "POERAVA", 32 en classe "MOANA Premium" et enfin 232 passagers en classe "MOANA ECONOMY". Nous avons pris place au siège 14A, et nous avons constaté que tous les sièges de la classe "premium" étaient occupés.

Après le rappel des consignes de sécurité, le Dreamliner a pris la direction de la piste 27L où nous avons décollé face à l'ouest à 12h30 précisement.

La classe Moana Premium est donc composée de 32 sièges configurés en cinq rangées avec une disposition à sept de front (2-3-2). Les sièges sont des modèles Z535 fournis par l'équipementier Zodiac Aerospace. Les sièges de la classe premium disposent d'une largeur de 52 cm et sont séparés par un espace de 96.5 cm et peuvent avoir une inclinaison de 20 degrés.

Après un petit amuse-bouche, le personnel de bord, très souriant, a servi le repas composé d'une salade, un plat chaud (poulet avec riz), un fromage et un gâteau à la noix de coco, simple mais délicieux.

Notre vol durant près de 10h00, nous avons profité de notre écran tactile de 33 cm de diagonale, équipé d'un système de divertissement Panasonic eX3. Ce système peut également être dirigé par une petite commande se trouvant dans le siège. Nous avons pu voir que le système de divertissement est équipé de nombreux films, séries, musiques et jeux. Une rubrique Tiare TV donne également accès à de nombreux documentaires et autres contenus sur le thème Tahiti et ses îles.

Précisons qu'une prise USB est disponible à proximité de l'accoudoir et des prises de courant au niveau des repose-pieds.

Une trousse de toilette est offerte à tous les passagers, celle de la classe premium comporte des produits d’hygiène, un masque et des bouchons d’oreilles, des écouteurs et une paire de chaussettes. Un oreiller est également disponible ainsi qu'une couverture polaire qui n'est pas en trop, car nous avons trouvé qu'il faisait un peu froid à l'intérieur de la cabine.

Avant notre arrivée au-dessus des États-Unis, nous avons testé le système Wifi disponible dans la cabine grâce au système internet par satellite exConnect de Panasonic. Air Tahiti Nui propose 4 formules payantes d'accès à Internet : la formule à 9 $ pou 10MB, celle à 15 $ pour 20 MB, la formule à 29 $ pour 50 MB et enfin celle à 49 $ pour 200 MB. La compagnie aérienne nous ayant offert un accès pour 10 MB, nous pouvons vous dire que la connexion a durée seulement quelles secondes le temps seulement d'envoyer un message sur un réseau social.

L'appareil a entamé sa descente vers Los Angeles où nous avons atterri à 13h30. Pour voir la vidéo, cliquer sur l'image :

Nous sommes restés à Los Angeles alors que le Boeing 787-9 a redécollé de Los Angeles à 16h50 en direction de Papeete pour un vol d'environ 7 heures.

En conclusion, mon vol à bord de la classe Moana Premium s'est révélé très agréable. Dès le début du vol, nous avons apprécié la cabine et surtout le siège qui propose un espace plus confortable que la classe économique traditionnelle avec un espace supplémentaire pour les jambes surtout pour les personnes de grande taille. Nous retiendrons également la gentillesse et le professionnalisme du personnel de bord qui est vraiment aux petits soins avec les passagers.

Les repas sont vraiment de bonne qualité et, même si nous nous sommes arrêtés à Los Angeles, nous étions un peu en Polynésie. Cette nouvelle classe justifie la différence de prix sur une telle distance si vous devez voyager avec Air Tahiti Nui.

A présent, nous espérons pouvoir vous faire découvrir la classe "POERAVA" dès que nous pourrons, pour compléter la gamme.

Liens commerciaux

Sur le même sujet