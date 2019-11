Airbus : Fiji Airways reçoit son premier A350

Article publié le 16 novembre 2019 par David Barrie

A l'issue d'une cérémonie de livraison d'une intimité rare, A Toulouse, Airbus a livré à Fiji Airways son premier A350-900 (en location auprès de DAE).

Ce vendredi 15 novembre 2019, Fiji Airways a pris possession de son premier Airbus A350-900 XWB du centre de livraison d'Airbus à Toulouse. C'est le premier des deux A350 commandés par la compagnie du Pacifique Sud. Fiji Airways est même la première compagnie aérienne de cette région du monde à recevoir un A350 ! Il faut dire que les transporteurs pouvant remplir un si gros avion dans le Pacifique se comptent sur les doigts de la main.

Cet appareil est loué par Fiji auprès de Dubai Aerospace Enterprise (DAE), un loueur basé aux Emirats Arabes Unis. Fiji Airways exploite une flotte long-courrier composée d'Airbus A330. Cet A350 va venir en remplacer un, loué lui aussi.

Andries Viljoen, directeur général de la compagnie nous explique leur choix : "La majeure partie de notre marché est centré sur l'Australie et la Nouvelle Zélande. Nous voulons maintenant nous développer sur les Etats-Unis ; c'est notre prochaine cible. L'A350 nous permet par exemple d'emporter beaucoup plus de cargo que l'A330 que nous exploitons à l'heure actuelle. Ce sont des recettes supplémentaires sur de longs vols vers les Etats-Unis. C'est en partie la raison pour laquelle nous avons fait ce choix." Les A350-900 seront donc exploités sur la liaison entre l'aéroport de Nadi et Los Angeles et vers Sydney.

Après une cérémonie de livraison très sobre, mais touchante, où des Fidjiens sont venus célébrer une cérémonie traditionnelle, les reponsables d'Airbus (représenté par Christian Scherer), de Fiji Airways (réprésenté par Andries Viljoen) de DAE et de l'Etat fidjien ont inauguré l'avion à son pied.

L'avion est configuré en deux classes ; une affaires et une économique. L'ensemble (comme la cérémonie) reste sobre, mais la classe affaires est très élégante ; elle reprend les motifs traditionnels qu'on peut apercevoir sur la décoration extérieure de l'appareil. C'est Collins Aerospace qui fournit les sièges ; il y en a trente-trois, installés en quatre de front. C'est une classe affaire spacieuse et aérée que Fiji a choisi d'installer.

Derrière, la classe économique compte trois cent un sièges. En neuf de front, l'espace reste confortable. C'est assez similaire à ce que propose des compagnies similaires sur leurs A350 comme Air Mauritius par exemple. Les sièges sont fournis par Recaro avec de beaux écrans pour le système IFE de Thales. Un seul galley à l'arrière pour la classe économique. Enfin, les premières rangées de sièges offrent plus d'espace pour les jambes et sont visibles de par la mention "Bula Seat" sur le dossier. Pour les vols longs opérés par Fiji, il faut de l'espace au personnel de cabine ; le galley occupe toute la partie arrière de l'avion avec des rangements supplémentaires sous l'espace de repos de l'équipage (qui lui se trouve dans la couronne et dispose de huit couchages).

Après un repas typiquement fidjien, le personnel et les invités ont pris place dans cet A350 tout neuf pour rejoindre le salon de Dubaï qui se tient du 17 au 21 novembre 2019. Ensuite, l'avion sera convoyé vers Brisbane en Australie avant d'arriver à Nadi, base de Fiji Airways.

Alors que la météo avait été plutôt clémente pendant toute la matinée, un grain s'est abattu sur Toulouse au moment où l'A350-900 (immatriculé DQ-FAI, numéro de série 299) prenait son envol. C'est le 323e A350 qu'Airbus a livré depuis le premier pour Qatar il y a près de cinq ans ! Le deuxième appareil pour Fiji Airways doit sortir des chaînes incessamment et devrait être livré d'ici la fin de l'année.

