Boeing présente son B737 MAX 10

Le constructeur américain a présenté à ses employés, le plus grand modèle de la famille Max malgré la tourmente dans laquelle se trouve Boeing avec cet appareil.

Malgré les grandes turbulences que vit Boeing actuellement suite aux deux accidents causés avec des B737 MAX, le constructeur américain a tout de même a présenté, à plusieurs milliers de ses employés, le premier Boeing 737 MAX 10 sur le site de Renton dans l'État de Washington.

Le 737 MAX 10 est le plus grand modèle de la famille MAX. Il peut transporter jusqu’à 230 personnes.

À ce jour, le Boeing 737 MAX 10 totalise 550 commandes de la part de plus de 20 clients à travers le monde.

Rappelons que le système MCAS des Boeing 737 MAX est mis en cause dans les crash d'Ethiopian Airlines et Lion Air qui avaient fait un total de 350 victimes. Après ces deux accidents, les Boeing 737 MAX ont été cloués au sol depuis le mois de mars 2019 et les vols devraient reprendre dès le mois de janvier 2020.

Jennifer Henderson, chef-pilote du 737, aux employés présents à Renton a déclaré : "C’est pour moi un grand honneur d’être aux commandes du MAX 10 lors de son premier vol, ainsi que de montrer au monde entier que vous avez réalisé cet avion avec tout votre cœur et toute votre âme."

Mark Jenks, vice-président et directeur général du programme 737 a déclaré : "Au-delà d’un nouvel avion, cette journée appartient à tous ceux et toutes celles qui l’ont conçu, le construisent et en assurent le support. L’importance que cette équipe accorde sans relâche à la sécurité et à la qualité témoigne des engagements que nous prenons vis-à-vis des compagnies clientes et de chaque passager qui prend place à bord d’un avion Boeing."





