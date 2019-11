CAE et easyJet ont signé une entente pour la formation des élèves pilotes

Article publié le 20 novembre 2019 par David Dagouret

CAE formera plus de 1000 nouveaux pilotes pour easyJet.

CAE a signé une entente de formation à long terme exclusive avec easyJet pour former 1000 élèves-pilotes de la compagnie aérienne dans le cadre d’un programme de licence de pilote en équipage multiple (MPL). CAE fournira aussi la formation pour la qualification de type sur Airbus A320 et placera les diplômés ayant obtenu leur licence de pilote de ligne (ATPL) intégrée avec easyJet.

Les élèves-pilotes sélectionnés commenceront le programme de formation MPL avec CAE en 2020 et une fois la formation complétée, les premiers diplômés deviendront copilotes d’easyJet avant la fin de 2021. Les aspirants pilotes qui prendront part au programme MPL d’easyJet suivront la formation au sol dans l’un des centres de formation du réseau européen de CAE, c’est-à-dire CAE Bruxelles, CAE Madrid, CAE Milan ou CAE Oxford.

Nick Leontidis, président de groupe, Solutions de formation pour l’aviation civile de CAE a déclaré : "Ce partenariat est un appui retentissant du leadership de CAE au sein de l’industrie de la formation des pilotes — de la création des pilotes, à la formation périodique, au placement des pilotes. CAE recrutera, évaluera et formera plus de 1000 aspirants pilotes par le lancement du nouveau Programme de formation des pilotes Generation easyJet, un parcours d’apprentissage destiné au perfectionnement et à l’acquisition de compétences des élèves-pilotes, dans le but qu’ils deviennent pilotes d’easyJet. À CAE, nous entrainons mieux et plus efficacement les pilotes grâce à des programmes comme celui-ci et nous continuerons de travailler avec nos partenaires pour mettre en œuvre des solutions innovantes et de première qualité pour répondre au besoin crucial de pilotes en Europe et partout dans le monde."

David Morgan, chef de l’exploitation par intérim à easyJet a déclaré : "Nous sommes ravis de choisir CAE comme partenaire de choix pour la formation de nos pilotes. Le professionnalisme et le niveau de compétence de nos pilotes sont en partie dus à notre investissement dans la formation et dans les technologies qui nous sont fournies par des partenaires de confiance comme CAE. La sécurité est la principale priorité d’easyJet et nous sommes fiers d’être reconnus mondialement pour notre respect des normes les plus élevées en ce qui a trait à la formation des pilotes et à la sécurité."





