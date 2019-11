Dubaï 2019 : Air Sénégal signe pour des Airbus A220

Article publié le 20 novembre 2019 par David Dagouret

La compagnie sénégalaise a signé un protocole d'entente pour huit A220-300.

Air Sénégal a signé un protocole d’entente (MoU) avec le constructeur européen Airbus lors du salon aéronautique de Dubaï pour l(acquisition de huit avions A220-300.

Mr Ibrahima Kane directeur général d’Air Sénégal a déclaré : "Ces nouveaux A220 vont contribuer à développer notre réseau long courrier en Europe et vers nos routes régionales. L’ambition d’Air Sénégal est d’offrir la meilleure expérience en vol pour nos passagers avec une flotte moderne."

Christian Scherer, Directeur commercial d’Airbus a déclaré : "Le nombre d’A220 en opération sur le continent africain est en constante croissance et nous sommes fiers d’ajouter la nouvelle compagnie nationale du Sénégal dans notre liste de client A220. Cet avion offre le coût d’exploitation le plus faible de sa catégorie et reste le plus compétitif pour des compagnies aériennes qui lancent de nouvelles routes régionales et internationales."





Liens commerciaux

Sur le même sujet