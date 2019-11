Dubaï 2019 : Emirates commande des Airbus A350

Article publié le 18 novembre 2019 par David Dagouret

La compagnie aérienne a signé une commande ferme portant sur 50 A350 XWB.

Au second jour du salon aéronautique de Dubaï, Emirates et Airbus ont signé un contrat portant sur l'acquisition ferme de 50 Airbus A350-900 XWB. Ce contrat qui a été signé entre Cheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, directeur général d'Emirates et Guillaume Faury, directeur général d' Airbus est estimé à près de 16 milliards de dollars au prix catalogue.

